В Абакане сменился прокурор

18.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Возглавил надзорное ведомство республиканской столицы старший советник юстиции Алексей Ежов.

Алексею Владимировичу 37 лет, имеет высшее юридическое образование, служит в органах прокуратуры более 16 лет. Занимал должности следователя и старшего следователя прокуратуры Черногорска, прокурора-криминалиста, старшего помощника прокурора Хакасии по обеспечению собственной безопасности, старшего помощника прокурора республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. С августа 2016 года состоял в должности первого заместителя прокурора Абакана. Имеет награды, является "Почетным работником  прокуратуры Российской Федерации". Женат, воспитывает двух несовершеннолетних детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры РХ.

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