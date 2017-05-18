В аэропорту «Абакан» реконструируют привокзальную площадь

Это второй этап преобразования привокзальной площади воздушной гавани столицы Хакасии. Работы ведёт подрядная организация ООО «ДСУ-7».

Ведётся демонтаж старого бордюрного камня и асфальтобетонного покрытия на привокзальной площади с левой стороны здания аэровокзала. На данный момент демонтировано гранитное покрытие на крыльце выхода из аэровокзала. Убирается старая отмостка здания и ведется подготовка для укладки новой. Одновременно с этим ведется подготовка основания под тротуарную плитку и новое асфальтобетонное покрытие. В течении следующих двух недель будет проводиться подготовка инженерных коммуникаций для установки фонарей освещения. Стоимость полной реконструкции из республиканского бюджета и собственных средств авиапредприятия — 27 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе минтранса РХ.

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