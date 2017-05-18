В районе Абаканвагонмаша перекрыли автомобильное движение

Частичное ограничение для транспортного потока связано с ремонтными работами на магистральном трубопроводе Абаканской ТЭЦ.

В районе кольца на Абаканвагонмаш закрыта одна полоса автодороги со стороны города в направлении поселка Молодежный. В ходе гидравлических испытаний на тепловых сетях был выявлен проблемный участок. Ремонтным бригадам предстоит вскрыть часть дорожного полотна, вырезать поврежденную часть трубопровода и смонтировать новую. Энергетики рассчитывают завершить ремонт участка в течение недели. На сроках подачи горячей воды абаканцам ремонт не отразится, сообщили в пресс-службе филиала СГК.

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