В столице Хакасии открывается выставка к 95-летию со дня рождения Хлебникова

18.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

19 мая в 19:00 в рамках акции «Ночь музеев» в выставочном зале «Чылтыс» Абаканской картинной галереи состоится открытие выставки «Отражение эпохи. К 95-летию со дня рождения Григория Хлебникова».

На выставке представлено около 60 живописных полотен художника из фондов Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова, Аскизского краеведческого музея им. Н.Ф. Катанова и частной коллекции дочери художника Татьяны Коваль, сообщает пресс-служба Абаканской картинной галереи.

Основное место в творчестве Григория Хлебникова занимал портретный жанр. На выставке представлены портреты, которые стали характерными для творчества художника – «Портрет А.Н. Липского», «Портрет чабана», «Портрет сказителя С.П. Кадышева».

В экспозицию также вошли и лирические пейзажи художника, изображающие старый Минусинск, Буйбинский горный перевал, сибирские реки, строительство Саяно-Шушенской ГЭС.

Выставка продолжит работу до 18 июня.

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