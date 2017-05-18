В Хакасии для детей и подростков работает телефон доверия

18.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Во всех муниципальных образованиях республики представители образовательных организаций приняли участие во Всероссийском телемосте «Доверяем вместе», проведённом в рамках празднования Международного дня детского телефона доверия.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 2010 года организует работу единого общероссийского детского телефона доверия 8 – 800 – 2000 – 122 с целью предоставления возможности каждому ребёнку, подростку, каждому родителю в трудный момент анонимно и бесплатно получить экстренную консультацию квалифицированного психолога, сообщается на сайте правительства РХ.

 

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