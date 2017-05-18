В Хакасии до сих пор не могут найти пенсионера, который ушёл из Тупика

В конце марта Сергей Присухин ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Мужчина и раньше совершал подобные поступки.

Полиция Ширинского района разыскивает Сергея Присухина 1955 года рождения. В конце марта пенсионер ушёл из своего дома в деревне Тупик и до настоящего времени не вернулся. Приметы мужчины: на вид 60-65 лет, рост 170 см, телосложение худощавое, светло-русые короткие волосы. Зубы у пенсионера практически полностью отсутствуют, на нижнем веке левого глаза есть шрам около 2 см.

Присухин был одет в чёрную цигейковую ушанку, фуфайку. резиновые сапоги. Вся одежда сильно поношенная. Известно, что пенсионер уже не раз совершал подобные поступки. Просьба к жителям, владеющим какой-либо информацией о местонахождении Присухина, сообщить по телефону в дежурную часть ОМВД России по Ширинскому району: 8 (39035) 9-12-61, 9-12-68 или 02.

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