В Хакасии на опасном предприятии произошёл «пожар со взрывом»

18.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Спасатели МЧС провели тренировку на предприятии Хакасвзрывпром, которое относится к категории потенциально опасных объектов.

Комиссия Главного управления МЧС России по Хакасии оценила готовность опасного предприятия к ликвидации возможных ЧС. По легенде сегодняшней тренировки, на складе с взрывчатыми веществами произошел пожар, который спровоцировал взрыв. Под завалами находится пострадавший. Специально созданные аварийно-спасательные формирования на предприятии немедленно реагируют на сложившуюся ситуацию. Добровольная команда пожарных приступает к тушению очага пожара. Сибирский региональный центр МЧС России по итогам тренировки примет решение о выдаче организации положительного заключения о готовности к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на производстве, сообщили в пресс-службе Управления по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности РХ.

 

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