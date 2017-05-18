В Хакасии некоммерческие общественные организации могут выиграть гранты

Общая сумма денежной поддержки социально-значимых проектов составляет миллион рублей. Победители могут выиграть от 85 до 130 тысяч рублей.

Министерство национальной и территориальной политики Хакасии до 26 мая включительно продолжает приём документов на участие в конкурсе на предоставление грантов негосударственным некоммерческим организациям республики. Заявки подаются по двум направлениям: Укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии; Развитие институтов гражданского общества, общественного самоуправления, территориального общественного управления. Заявки на участие принимаются по адресу: 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 18, каб. 503, тел. 8(3902) 23-90-04, сообщили в пресс-службе миннатца РХ.

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