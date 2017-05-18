В Хакасии районная администрация покупала квартиры, нарушая закон

16 мая комиссия УФАС по РХ рассмотрела дело в отношении управления муниципальным имуществом администрации Таштыпского района и управления образования администрации Таштыпского района.

Специалисты ведомств нарушили закон о защите конкуренции. Проводя аукцион на закупку жилплощади, они оформили документы таким образом, чтобы создать преимущественные условия ООО «СК «Атлант». Порядок определения победителя торгов не соблюдался. Антимонопольный орган нарушения пресёк, сообщает пресс-служба УФАС России по РХ.

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