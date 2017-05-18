В Хакасии районная администрация покупала квартиры, нарушая закон

18.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

16 мая комиссия УФАС по РХ рассмотрела дело в отношении управления муниципальным имуществом администрации Таштыпского района и управления образования администрации Таштыпского района.

Специалисты ведомств нарушили закон о защите конкуренции. Проводя аукцион на закупку жилплощади, они оформили документы таким образом, чтобы создать преимущественные условия ООО «СК «Атлант». Порядок определения победителя торгов не соблюдался. Антимонопольный орган нарушения пресёк, сообщает пресс-служба УФАС России по РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 13 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
59, за 0,231