В Хакасии сняли на видео косуль, переплывающих бурную реку

Сотрудники заповедника "Хакасский" продолжают учёт косули сибирской. В начале мая инспекторы расставили новые фотоловушки, чтобы понаблюдать за животными.

В начале мая началась миграция косули сибирской в места летнего пребывания. На территории заповедника "Хакасский" сезонным ходом эти животные охватывают часть горно-таёжного участка "Малый Абакан", где пролегают многолетние миграционные тропы этого вида. Чтобы наблюдать за косулями и вести их учёт, сотрудники заповедника выставили фотоловушки на новых местах.

Снега в тайге ещё много, порой покров достигает полутора метров. Обилие снега не является препятствием для миграции косули, но значительно замедляет её ход и способствует большей усталости животных и их истощению.

"Весной косуля возвращается из предгорных районов в высокогорье, где в конце весны – начале лета даст потомство и будет обитать до наступления холодов и установления временного снежного покрова, который станет сигналом для новой осенней миграции в обратном направлении", — поясняет старший научный сотрудник заповедника Инна Исаева.

Исследования миграции косули предыдущих лет показывают увеличение численности мигрирующей части популяции вида, что говорит о восстановлении численности косули на территории республики в целом.

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