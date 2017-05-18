В Хакасии стартовал сезон дорожных работ

В этом году планируется отремонтировать более 27 километров дорог общего пользования регионального и муниципального значения.

Подрядчики приступили к ремонту дороги Ачинск - Ужур - Шира – Троицкое в Ширинском районе. Уже выполнены работы по устройству выравнивающего слоя, идет подготовка устройства верхнего слоя дорожного покрытия, сообщили в пресс-службе минтранса РХ. Кроме того, заключен договор на ремонт участков дорог Ачинск – Ужур – Шира – Троицкое с Орджоникидзевским ДРСУ. Трассы Шира – Новоселово и Шира – Черное Озеро приведёт в порядок Ширинское ДРСУ. Ремонт автодороги Абакан – Саяногорск на участке км 4+945 – км 5+955 возьмёт на себя ООО «Прогресс-М».

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