В Хакасии закрывается театральный сезон

7 июня русский драмтеатр имени М.Ю. Лермонтова завершит 77 творческий сезон народной комедией «Тётки. Семейка Краузе».

Нынче зрители смогли увидеть несколько ярких постановок. Драматическая комедия «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович, отмечена на IV республиканском театральном фестивале «Белая Юрта» как «Лучший спектакль». Работа режиссера Евгения Ланцова получила качественную оценку жюри, как и игра заслуженной артистки Хакасии Людмилы Лосяковой и Александра Израэльсона.

В преддверии Нового года зрители посмотрели сразу две премьеры режиссёра Владимира Гордеева - «Провинциальные анекдоты» и «Песнь о царе Иване Васильевиче, молодом опричнике и удалом купце Калашникове». Спектакль получил «Специальный приз жюри» на фестивале «Белая Юрта».

Ко Дню Победы драматический театр поставил музыкально-поэтическую программу «С чего начинается Родина», посвящённую памяти воинов и нашего народа. Со сцены прозвучали стихи М. Светлова, М. Лермонтова, Р. Гамзатова, М. Никулиной, а так же советские и народные песни.

В день защиты детей актёры покажут сказку Самуила Маршака «Горя бояться – счастья не видать» в постановке заслуженного артиста России Олега Рябенко, а 8 июня в Черёмушках состоится премьера сказки по пьесе современного драматурга Виктора Ольшанского «Матушка Крапива», сообщили в русском драмтеатре.

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