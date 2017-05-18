Владимир Костюш стал новым министром здравоохранения в Хакасии

У главврача республиканской больницы новая должность. Виктор Зимин назначил его министром здравоохранения Хакасии.

На своей официальной странице в Instsgram Виктор Зимин сообщил о том, что определился с выбором на пост министра здравоохранения республики. "Назначил на должность Министра здравоохранения республики Хакасия Костюша Владимира Фёдоровича. Отличный медик, человек знающий своё дело, заслуженный врач Российской Федерации.Надеюсь на его огромный опыт и авторитет в сфере здравоохранения", — написал глава региона.

Некоторые пользователи уже поддержали решение Виктора Зимина. "По-моему, самое верное назначение. Костюш, действительно, профессионал высочайшего уровня и пользуется авторитетом", — пишет один из подписчиков руководителя региона.

Напомним, не так давно Владимир Костюш занимал пост председателя комитета Верховного Совета Хакасии по здравоохранению и социальной политике. 30 марта он официально был назначен главврачом республиканской больницы и принялся наводить там порядки. Коллектив и пациенты очень радовались возвращению Костюша, ведь за годы своей работы он показал себя только с лучшей стороны.

Чуть больше месяца Владимир Костюш руководил главной больницей в республике и вот новое назначение. Теперь жители Хакасии вновь обеспокоены судьбой медучреждения и ждут, что на место главврача придёт квалифицированный и опытный управленец.

Справка: Владимир Костюш в 1980 году окончил Красноярский государственный медицинский институт, в 2001 году – Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Имеет звание «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный врач Республики Хакасия».

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







