Врачи рассказали, как привести в норму дыхание после коронавируса

Russf Май 18, 2022 Интересное

Медицина установила, что заражение коронавирусом не проходит бесследно для организма. В частности, от заболевания сильно страдает дыхательная система. Однако для различной степени тяжести болезни последствия для дыхательной системы также различны.

Так, если человек переболел в легкой форме, то на его дыхании это почти не скажется. В случае средней и тяжелой форм, дыхательной системе потребуется восстановление. Врачи рекомендуют придерживаться принципов здорового образа жизни для этого. Также пульмонологи советуют делать дыхательную гимнастику.

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