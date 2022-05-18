Врачи рассказали, как привести в норму дыхание после коронавируса

Медицина установила, что заражение коронавирусом не проходит бесследно для организма. В частности, от заболевания сильно страдает дыхательная система. Однако для различной степени тяжести болезни последствия для дыхательной системы также различны.

Так, если человек переболел в легкой форме, то на его дыхании это почти не скажется. В случае средней и тяжелой форм, дыхательной системе потребуется восстановление. Врачи рекомендуют придерживаться принципов здорового образа жизни для этого. Также пульмонологи советуют делать дыхательную гимнастику.

Rusfact.com