Выбираем наручные часы

Для начала нужно разобраться с механизмом работы часов. Затем обратить внимание на качественные характеристики, срок службы, модель.

Основные различия часовых механизмов

Выделяется два основных вида часов – механические и кварцевые.

- Кварцевые. Отличаются большой точностью (до ± 15 секунд в месяц). Высокотехнологичны, не требуют особого ухода, осторожного использования. По сути это очень точно выверенная электронная система, заставляющая двигаться стрелки. Не нужен завод – источником энергии будет батарея, которая периодически меняется. Основным элементом часового механизма является кварц, изнашивающийся (стареющий) со временем. Поэтому, как правило, модели имеют определенный срок службы. Производство начато в 1971 году.

- Механические. Их сложное устройство – это маленький мир под стеклом. Нуждаются в уходе, требуют бережного обращения. Дороже кварцевых, считаются более престижными благодаря своей технической сложности, возможности отремонтировать, богатым историческим традициям. Источником энергии является пружина, требующая регулярного завода. Больше кварцевых подвержены воздействию внешних факторов, что влияет на точность хода (от +40 до -20 секунд в сутки). Однако продолжают совершенствоваться, поэтому современные модели уступают кварцевым аналогам по точности совсем немного. Массовое производство открыто в 1880 году.

Браслет или ремень – что лучше?

У каждого свои потребности, вкусы. Что выглядеть стильно, чему отдать предпочтение – зависит от индивидуальных пристрастий каждого. Но и здесь есть свои нюансы.

Дизайнеры решают вопрос комплексно – разрабатывают модель часов вместе с ремнем либо браслетом как единое целое. Поэтому заменить металлический аксессуар кожаным зачастую сложно. К тому же, изделие может утратить привлекательность.

Браслеты, как правило, прочнее, носятся долго. Ремень тяжелее, жестче, застежка бывает не очень удобной, но он мягче, комфортнее, приятнее на ощупь.

Есть специальные модели для подводного плавания из каучука, имеющего свойство растягиваться. Он легко застегивается поверх костюма. Существуют металлические браслеты особой конструкции, длину которых можно увеличить либо уменьшить.

Продаются комплекты с несколькими аксессуарами, выполненными из кожи, металла.

Если нет конкретных предпочтений, лучше приобретать наручные часы с браслетом. Докупить качественный ремень по хорошей цене будет гораздо проще, чем найти подходящий браслет. Правда фирменный ремень тоже может обойтись не дешево, но выбор будет больше.

По материалам магазина копии швейцарски часов HotWatches.ru

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