Хакасия потратит более 16 миллионов рублей на благоустройство дворов и общественных мест

Эти средства выделены из бюджета республики на условиях софинансирования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Всего же из федерального бюджета на эти цели Хакасии перечислят более 110 миллионов рублей.

От жителей городов в администрации поступило более 380 заявок на благоустройство дворовых территорий и 214 заявок – на благоустройство наиболее посещаемых территорий. В сельских поселениях, участвующих в программе, на рассмотрении находятся около 150 заявок на благоустройство дворовых территорий и 32 заявки – на благоустройство наиболее посещаемых территорий. Поадресные программы разместят на сайтах муниципалитетов к 25 мая, сообщили в пресс-службе минстроя РХ.

В поселениях, куда направят субсидии, проживает не менее одной тысячи человек, есть многоквартирные дома, вошедшие в региональную программу капитального ремонта.

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