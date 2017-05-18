За уложенный в дождь асфальт дорожники в Хакасии заплатят из собственного кармана

18.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Накануне, когда во многих населённых пунктах Хакасии шёл ливень и град, дорожники продолжали укладывать асфальт на трассе.

Минтрансу удалось поймать недобросовестных дорожников. Как отмечают в министерстве, специальная комиссия постоянно контролирует качество работ, выполняемых подрядчиками. Накануне, одна из организаций укладывала асфальт на трассе во время обильных осадков. 

Видимо. дорожники решили, что ливень не помеха ямочному ремонту, который проводится на дороге возле Саяногорска. Как отмечают в минтрансе Хакасии, объёмы работ, выполненные подрядчиком с нарушениями технологии, оплачены не будут. То есть, за уложенный в дождь асфальт организация заплатит из собственного кармана.

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