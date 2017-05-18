Заемщики возвращаются в банки

Согласно информации Национального бюро кредитных историй, темпы увеличения портфеля микрофинансовых займов падают в стране уже второй квартал подряд.

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, в свете роста необеспеченного банковского кредитования в этом же периоде складывающаяся ситуация указывает на возврат потребителей к услугам банков. В последнее время населению приходилось прибегать преимущественно к помощи МФО в силу того, что банки не слишком охотно шли на сотрудничество со многими категориями заемщиков. Теперь же положение дел изменилось, и крупные финансовые организации начали восстанавливать докризисный аппетит к риску. Идет активное наращивание предоставления потребительских ссуд, в том числе, и с привлечением бывших клиентов МФИ.

Ценным является и то, что многие банки пересматривают свою схему взаимодействия с потенциальными заемщиками. Если раньше людям, нуждающимся в получении денежных средств, приходилось проходить затратные по времени и нервам процедуры в офисах компаний, то теперь все мероприятия можно проводить в дистанционном формате. В решении подобных задач помогают такие порталы, как mrfin.ru, где собрана информация о предложениях участников рынка. Заемщикам необходимо лишь просмотреть актуальные продукты, выяснить их параметры и условия выдачи, отправить соответствующую заявку в режиме онлайн. Такой способ сотрудничества между двумя сторонами оказывается привлекательным как для потребителей, так и для самих банков, снижающих нагрузку на офисы и повышающих свою производительность. Одобрение запросов проходит в короткие сроки, а для получения ссуды можно выбрать как наличные, так и безналичные средства.

Оформить заявку на получение потребительского кредита с помощью подобных сайтов можно несколькими способами. Если человек уверен в выборе банка и его предложения, то осуществляется переход на страницу финансовой организации с последующим заполнением там специальной формы. Также можно отправить заявку сразу во все представленные компании посредством особой функции. Формирование запроса идет путем указания тех же данных, что и при сотрудничестве с кредитором в его офисе. Требуется предоставить личные сведения, информацию о работе, заработной плате, семейном положении, номерах документов. За сохранение конфиденциальности всех изложенных данных виртуальные площадки несут полную ответственность, используя защиту сертификатом безопасности.

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