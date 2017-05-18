Жителей Хакасии приглашают в Школу пациента

Врачи республиканской больницы имени Г.Я. Ремишевской 19 мая в 13.45 в актовом зале лечебного учреждения проведут занятия для страдающих гипертонией.

Школа пациента пройдёт в рамках профилактической акции «Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией». Доктора дадут рекомендации по профилактике артериальной гипертонии, рациональному питанию. Участников научат правильной технике измерения артериального давления. В мероприятии примут участие кардиологи, диетологи республиканской клинической больницы и специалисты республиканского центра медицинской профилактики, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







