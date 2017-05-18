Жители Хакасии готовы благоустраивать дворы и парки

В Хакасии завершён отбор заявок на благоустройство дворов и парков по партийному проекту "Единой России" "Городская среда».

Горожане подали в муниципалитеты более 380 заявок на благоустройство дворовых территорий (сельчане около 150) и 214 заявок – на благоустройство наиболее посещаемых территорий (сельчане 32 заявки). Окончательные, поадресные муниципальные программы должны быть приняты и размещены на сайтах муниципалитетов к 25 мая 2017 года. Как сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакасии, основные требования граждан – ремонт дворовых проездов, установка урн, освещения, обустройство детских площадок. Многие жители готовы принимать активное участие в благоустройстве, причём и трудовое, и финансовое. Напомним, что на 2017 год из федерального бюджета на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств Республике Хакасия выделено 110 миллионов 257 тысяч рублей. На условиях обязательного софинансирования из республиканского бюджета определены средства в сумме 16 млн. 476 тыс. руб. На поддержку обустройства мест массового отдыха (городских парков) выделено 7 миллионов 50 тысяч рублей, из них федеральный бюджет – 6 млн 133 тыс. руб., республиканский бюджет республики — 917 тысяч рублей.

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