Коллекцию стилизованных кокошников смогут увидеть участники «Ночи музеев» в Хакасии

Изготовили головные уборы студенты Хакасского госуниверситета – будущие дизайнеры. Они также представят несколько коллекций авторской одежды.

Стилизованные кокошники с богатым декором — это зачётные работы студентов третьего курса института информационных технологий и инженерного образования ХГУ. "В этом году мы впервые покажем нашу коллекцию в зимнем саду Республиканского музейно-культурного центра среди экспонатов исторического интерьера. Всего в дефиле студенческого театра мод будет представлено восемь уникальных кокошников. Для оформления одного из головных уборов затрачено около трёх килограммов бисера и бусин", — отметила заведующий кафедрой сервиса и технологии изделий легкой промышленности института информационных технологий и инженерного образования Ирина Карцева.

На "Ночи музеев" также можно будет увидеть несколько коллекций авторской одежды, выполненных студентами в рамках выпускной квалификационной работы. Начало работы площадки "Молодежный микс" в 23:00.

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