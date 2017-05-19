Абакан превратится с город счастливого детства

«Город счастливого детства — Абакан» так называется городской праздник, который пройдёт 1 июня в столице Хакасии.

Праздничные мероприятия, посвящённые международному дню защиты детей, пройдут на площади перед Центром детского творчества, в детском парке «Орленок», на улице Хакасской. Старт ребячьему веселью будет дан в 11 часов одновременно на всех площадках города. В Большом зале городской администрации глава города вручит премии одаренным детям. В концертном зале детской музыкальной школы № 1 им. А. Кенеля пройдет церемония награждения лауреатов конкурса Премии Хакасского республиканского общественного Фонда поддержки одаренных детей, сообщается на сайте города Абакана.

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