Ассанж отреагировал на прекращение дела в отношении себя

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж опубликовал в Twitter фотографию довольного себя после сообщения о том, что прокуратура Швеции прекратила следствие в отношении него по делу об изнасиловании.

Ассанж опубликовал фотографию, на которой он улыбается и выглядит счастливым. На его странице в Twitter пока не было каких-либо комментариев к самому решению шведской прокуратуры.

В Швеции летом 2010 года в отношении Ассанжа начались следственные действия по заявлению двух женщин о его сексуальных притязаниях во время пребывания в Стокгольме. Подозреваемого задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог.



Подозреваемый находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

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