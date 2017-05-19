ФОМ: Большинство россиян ожидают баллотирования Путина на новый срок в 2018 году

19.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Большинство россиян (80%) рассчитывают, что президент Владимир Путин будет баллотироваться на новый срок в 2018 году, следует из данных опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

В частности, 80% граждан выразили мнение, что Путин будет баллотироваться в президенты в 2018 году, 9% опрошенных считают, что не будет, а 12% затруднились ответить, передает РИА «Новости».

Сам Путин 15 мая заявил, что считает преждевременным говорить о своем участии в выборах главы российского государства в 2018 году.

В исследовании ФоРГО говорится, что при уровне электоральной поддержки Путина в 61-66% в случае его участия в выборах главы государства произойдет дополнительная консолидация, которая обеспечит ему поддержку 70-75% избирателей.

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