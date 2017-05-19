Грозовой фронт пожалел Саяногорск

По воспоминаниям сторожил, последний раз такой крупных град высыпался на Саяногорск в начале двухтысячных. Закончился он также внезапно, как и начался. Всего за 15-20 минут солнечное небо затянули черные тучи, а после града с ливнем вновь выглянуло солнце. Но вот сильный ветер, с порывами до 25 метров в секунду мучил саяногорцев практически весь день. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Саяногорска, серьезных последствий жизнеобеспечению муниципалитета ураган не принес. Пострадавших людей не зарегистрировано.
Да. Дачникам досталось основательно. Мало того, что град побил плодовые деревья, и теперь многие останутся без абрикосов, вишни и яблочек, так он еще и буквально смешал с землей неокрепшие всходы будущего урожая. У кого-то ветром снесло теплицы, у туалетов срывало крыши. Но главное. Без чего остались люди – это электричество. Со вчерашнего вечера специалисты РЭС и МРСК Сибири приступили к устранению аварий и ревизии электрооборудования. Правда, возникли технические моменты, ведь большинство линий принадлежит дачным обществам. И именно они должны ремонтировать свои сети.
Не обошлось без поломанных деревьев, и оторванных стихией веток. И уже сегодня с раннего утра специалисты КБО приступили к очистке улиц города. Оценивая последствия прошедшего над муниципалитетом грозового фронта, директор ЕДДС признался, Саяногорску удалось пережить его с минимальными потерями.
Этот май стал для саяногорцев настоящим испытанием, то жара под 40 градусов, то снег, то град. Но люди не теряют надежду, что лето возьмет свое, и подарит нам взамен побольше солнечных дней.
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