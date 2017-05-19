Грозовой фронт пожалел Саяногорск

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Грозовой фронт с градом и шквалистым ветром, который накануне накрыл почти всю Хакасию, обошелся Саяногорску малой кровью. Такой вывод сделали специалисты по чрезвычайным ситуациям, оценив обстановку после окончания бури.По воспоминаниям сторожил, последний раз такой крупных град высыпался на Саяногорск в начале двухтысячных. Закончился он также внезапно, как и начался. Всего за 15-20 минут солнечное небо затянули черные тучи, а после града с ливнем вновь выглянуло солнце. Но вот сильный ветер, с порывами до 25 метров в секунду мучил саяногорцев практически весь день. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Саяногорска, серьезных последствий жизнеобеспечению муниципалитета ураган не принес. Пострадавших людей не зарегистрировано.Да. Дачникам досталось основательно. Мало того, что град побил плодовые деревья, и теперь многие останутся без абрикосов, вишни и яблочек, так он еще и буквально смешал с землей неокрепшие всходы будущего урожая. У кого-то ветром снесло теплицы, у туалетов срывало крыши. Но главное. Без чего остались люди – это электричество. Со вчерашнего вечера специалисты РЭС и МРСК Сибири приступили к устранению аварий и ревизии электрооборудования. Правда, возникли технические моменты, ведь большинство линий принадлежит дачным обществам. И именно они должны ремонтировать свои сети.Не обошлось без поломанных деревьев, и оторванных стихией веток. И уже сегодня с раннего утра специалисты КБО приступили к очистке улиц города. Оценивая последствия прошедшего над муниципалитетом грозового фронта, директор ЕДДС признался, Саяногорску удалось пережить его с минимальными потерями.Этот май стал для саяногорцев настоящим испытанием, то жара под 40 градусов, то снег, то град. Но люди не теряют надежду, что лето возьмет свое, и подарит нам взамен побольше солнечных дней.







