Лечение рака желчного пузыря в Израиле поможет обеспечить быстрое выздоровление

Сравнительно редко встречающееся заболевание рак желчного пузыря, в то же время, является очень агрессивным. Такая опухоль быстро пускает метастазы в соседние органы и распространяется по организму.

Наиболее подвержены данной болезни женщины в возрасте от 45-50 лет. Они болеют практически в 1,5 раза чаще, чем представители мужского пола. Факторами риска возникновения такого злокачественного заболевания являются камни в желчном пузыре, наследственность, опухоли в других органах, качество питания и образ жизни человека и др.

Распространенные симптомы

Холангиокарцинома, как еще называют рак желчного пузыря, возникает во внутреннем слое его ткани, постепенно распространяясь и на другие. Опасность этого заболевания состоит в том, что симптомы его часто схожи с признаками других нарушений работы этого органа. Из-за медленного и незаметного протекания онкологии нередко ее обнаружение происходит уже слишком поздно. Поэтому врачи рекомендуют обратить внимание на следующие симптомы и при их появлении немедленно обращаться к специалисту:

боль в верхней части живота;

пожелтение оболочки глаза;

тошнота и рвота;

желтизна кожного покрова;

высокая температура;

вздутие;

усталость, апатия;

потеря веса.

В ходе дальнейшего обследования проводятся лабораторные анализы, которые дополняются такими процедурами, как УЗИ, компьютерная томография, холангиография, лапароскопия для забора биологического материала для исследования.

Стадии заболевания

В зависимости от степени распространения раковой опухоли различают несколько стадий развития болезни:

0 - в слизистом слое органа появились злокачественные клетки, в дальнейшем они могут распространяться на другие ткани;

1 - сформированный рак уже проникает за пределы слизистой или мышц желчного пузыря;

2 - злокачественные новообразования обнаруживаются за пределами мышц и соединительной ткани органа;

3 - рак метастазировал на соседние органы: желудок, печень, толстую кишку, поджелудочную железу и т.д., а также в лимфатические узлы;

4 - злокачественные образования появились на лимфатических узлах, на основном печеночном кровеносном сосуде, в ряде удаленных органов (более чем двух).

Лечение рака желчного пузыря во многом зависит от степени распространения заболевания. Если опухоль только развивается и еще не пустила метастаз, ее можно полностью удалить хирургическим путем. Именно такой способ рекомендуют израильские медики для того, чтобы полностью избавиться от этого опасного заболевания. Ознакомиться с тем, как проводится лечение рака желчного пузыря в Израиле, можно на сайте Telaviv-Clinic.Ru (https://telaviv-clinic.ru/clinic/disease/rak-zhelchnogo-puzyrya/). Общеизвестно, что именно израильские клиники являются одними из наиболее востребованных в плане борьбы с различными видами онкологии.

Особенности лечения рака желчного пузыря в Израиле

Множество пациентов, которым поставили диагноз «онкология», предпочитают лечиться в Израиле. Эта страна славится своей развитой медициной, которая активно поддерживается государством, а также доступной стоимостью медицинских услуг. Одной из лучших клиник, которые проводят лечение злокачественных новообразований, является Первый медицинский центр Тель-Авива. При лечении рака желчного пузыря здесь используют только доказавшие свою эффективность современные методы. Для предотвращения дальнейшего развития заболевания применяется хирургическое вмешательство. Как правило, это миниинвазивные методы, такие как лапароскопия. Они позволяют минимизировать риски и ускорить восстановление после операции.

В Первом медицинском центре Тель-Авива также используют такие современные разработки, как биотерапия, генная терапия, лучевая и химиотерапия.

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