На «МИР Сибири»-2017 приедут выдающиеся звезды этнической музыки

Накануне стали известны имена исполнителей, которые приедут этим летом на Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». По традиции, он пройдет в поселке Шушенском Красноярского края.

Как сообщается на официальном сайте фестиваля, в этом году на «МИР Сибири» приедут выдающиеся представители world music: долгожданная группа «Мельница» (г. Москва), Инна Желанная (г. Москва), группа «Хуун-Хуур-Ту» (Республика Тува), группа Theodor Bastard (г. Санкт-Петербург), группа Authentic Light Orchestra (Швейцария/Армения/Россия), оркестр балканской музыки Bubamara Brass (г. Москва), группа TRAD ATTACK (Эстония), дуэт Duo Klak (Австрия), DJ Qwall (Корея).

Посетителей фестиваля в Шушенском ждет и множество новых площадок, в частности, «Этнодеревня», где расположены традиционные жилища коренных народов Сибири - эвенкийский и таймырский чумы; хакасская, бурятская и тывинская юрты. Здесь же пройдут тематические мастер-классы и экскурсии.

Любителей кино ждет локация «Этнокиноклуб», на которой авторы документальных фильмов лично представят свои работы из фондов фестиваля «Путешествие по России». А благодаря активному взаимодействию с Русским географическим обществом на фестивале появится площадка «Этнопарк», где развернется масштабная фотовыставка «Самая красивая страна».

Заядлых путешественников «МИР Сибири» приглашает для знакомства с главными достопримечательностями Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. На площадках туристско-информационных центров регионов можно будет получить консультации по туристским маршрутам, взять карты и путеводители, и приобрести обзорные экскурсии.

В целом программа фестиваля будет очень насыщенной: мероприятия будут начинаться с 8 утра, а заканчиваться заполночь. Оздоровительные практики для детей и взрослых, игры народов мира, обряды и мастер-классы – это и многое другое ждет гостей фестиваля «МИР Сибири».

Подробную программу фестиваля организаторы обещают опубликовать чуть позднее.

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