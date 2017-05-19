Сегодня в Хакасии работала Школа пациента

Всем пациентам республиканской клинической больницы имени Г.Я. Ремишевской, пришедшим на плановые приёмы, измерялось артериальное давление и раздавались брошюры о правильном питании и физической активности.

В 13.45 в актовом зале ресбольницы главный внештатный диетолог минздрава Хакасии Елена Захарова и кардиологи, в том числе заведующая первым терапевтическим отделением Маргарита Чебокчинова провели занятия для желающих и ответили на вопросы, связанные с причинами высокого давления.

Елена Захарова во время рассказала о том, как правильно составить свой рацион с учётом возраста и физической активности. Главное правило — «съел — потрать энергию». От печений и конфет, содержащих трансгенные жиры, тем кто хочет иметь стройную фигуру, следует отказаться. Каждый должен составить свой рацион питания — ведь еда должна не только насыщать, но и приносить удовольствие.

— Существует несколько правил измерения артериального давления, — рассказала главный внештатный кардиолог минздрава РХ Маргарита Чебокчинова. — Сегодня мы объяснили нашим посетителям Школы пациента, как это делать правильно — в тишине, до приёма пищи, лекарств и физической нагрузки, использовать манжеты подходящего размера. Каждый получил памятку. Повышенным считается давление 140 на 90. Не стоит откладывать визит к врачу. Причин у гипертонии может быть несколько — в том числе эндокринные недуги, заболевания головного мозга и почек. Правильный диагноз по результатам анализов и обследований может поставить лишь врач. Самолечением заниматься не стоит.

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