В Абакане выпускникам на экзаменах создадут доброжелательную обстановку

Уже в конце месяца выпускные экзамены предстоит сдавать 1572 девятиклассников и 743 одиннадцатиклассникам городских школ.

В настоящее время определены пункты проведение ОГЭ и ЕГЭ, разработаны и утверждаются схемы движения старшеклассников в пункты сдачи экзамена. 26 мая государственная итоговая аттестация в 10 утра начинается для выпускников девятых классов, 29 мая — для одиннадцатиклассников. Со всех пунктов сдачи экзаменов будет вестись видеотрансляция в режиме он-лайн. Решён вопрос с обеспечением тишины в период сдачи экзамена вплоть до остановки строительных работ на близлежащих к школам объектах, сообщается на сайте администрации Абакана. Педагоги считают, что главными составляющими психологической атмосферы на экзаменах с их стороны должны стать доброжелательность, чуткость и внимание к своим ученикам, выпускающимся в большую жизнь.

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