В Очурах и Новокурске отключат электричество

Еще из этой рубрики:

Загрузка...

В селах Очуры и Новокурск, Алтайского района Хакасии начались плановые отключение электроэнергии. В течение двух месяцев жителям этих населенных пунктов придется потерпеть, пока специалисты будут устанавливать «умные» приборы учета.Постоянные жалобы на перепады напряжения в электросети и кражи электричества привели к тому, что энергетики МРСК Сибири начали устанавливать в двух селах Очуры и Новокурск новые интеллектуальные приборы учета. Работы запланированы на 2 месяца и будут сопровождаться плановыми отключениями, с 9 утра до 7 часов вечера. В выходные дни с девяти до двух. Эти два села энергетиками выбраны не случайно. Более 35 процентов поставленных киловатт часов в них каждый месяц остаются неоплаченными. Очуры и Новокурск являются самыми неблагополучными населенными пунктами Хакасии в плане хищения электричества местными жителями.С появлением нового оборудования обмануть поставщиков просто не удастся. Счетчики расположат теперь не в доме, а на верхней части опоры, кроме того они будут дистанционно снимать показания и проводить сверку сами. Люди смогут контролировать этот процесс на специально установленных у них дома жидкокристаллических мониторах – индикаторах. Работы по установке начались накануне. Полный график отключение с указанием домов и улиц размещен на сайте первого городского телевидения Саяногорска. Кстати несколько раз энергетикам придется полностью обесточивать села.







