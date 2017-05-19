В столицу Хакасии досрочно возвращается горячая вода

19.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Гидравлические испытания на магистральных и квартальных сетях закончены досрочно.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети "Вконтакте" глава Абакана Николай Булакин. 

Уже началось подключение потребителей к горячему водоснабжению. Это займет около суток. 

В некоторые дома подача горячей воды будет осуществляться в тупиковом режиме в связи с обнаружением мелких порывов на сетях.

Напомним, горячее водоснабжение было отключено 15 мая, в понедельник, в связи с гидравлическими испытаниями на Абаканской ТЭЦ. 

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