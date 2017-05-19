В WADA назвали четыре пункта, которые РУСАДА должно доработать для полного восстановления

19.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Заместитель генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Роб Келер назвал четыре пункта, которые Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) предстоит доработать для полного восстановления в правах.

В их число, как сообщает ТАСС, входят доступ к данным биологических паспортов спортсменов и так называемым закрытым городам, введение правил, исключающих конфликт интересов, а также независимость главы наблюдательного совета РУСАДА и его заместителя.

Ранее сообщалось, что глава WADA Крэйг Риди отметил прогресс в вопросе восстановления РУСАДА в правах.

Вместе с тем совет учредителей WADA потребовал, чтобы Елена Исинбаева покинула пост главы наблюдательного совета РУСАДА до 31 мая.

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