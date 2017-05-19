В WADA назвали четыре пункта, которые РУСАДА должно доработать для полного восстановления

Заместитель генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Роб Келер назвал четыре пункта, которые Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) предстоит доработать для полного восстановления в правах.

В их число, как сообщает ТАСС, входят доступ к данным биологических паспортов спортсменов и так называемым закрытым городам, введение правил, исключающих конфликт интересов, а также независимость главы наблюдательного совета РУСАДА и его заместителя.

Ранее сообщалось, что глава WADA Крэйг Риди отметил прогресс в вопросе восстановления РУСАДА в правах.

Вместе с тем совет учредителей WADA потребовал, чтобы Елена Исинбаева покинула пост главы наблюдательного совета РУСАДА до 31 мая.

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