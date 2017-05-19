Хирурги подрались во время операции. Видео

19.05.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »
В Интернет попала видеозапись драки, которая произошла между двумя членами хирургической бригады в Китае прямо во время операции над пациентом.
Инцидент произошел 12 мая в больнице в уезде Ланькао в провинции Хэнань, сообщает Shanghaiist. На записи видно, как словесная перепалка между двумя врачами, мужчиной и женщиной, быстро перерастает в драку. Женщина наносит удар первой, но мужчина затем переходит в атаку и сбивает коллегу с ног. Лишь потом в конфликт вмешиваются другие медики.
Предположительно оба участника драки находились в романтических отношениях друг с другом, однако поссорились, информирует Daily Mail. Непосредственной причиной конфликта стало то, что мужчина-хирург указал женщине-медсестре на неправильное действие в ходе операции, а она стала отрицать, что сделала что-либо неправильно.
В результате конфликта никто серьезно не пострадал. Руководство больницы совместно с полицией ведут расследование случившегося.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 9 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,210