Житель Хакасии напал на семью, которая приютила его

19.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Пьяный мужчина с ножом в руках требовал денег, а когда не получил нужную сумму, несколько раз ударил хозяина дома ножом.

Житель Черногорска 1981 года рождения поругался с женой и попросился к приятелю переночевать. Товарищ не отказал. Вечером хозяин дома, его жена и гость выпили пиво, пообщались и легли спать. Посреди ночи визитёр опрокинул на спящую семейную пару включенный обогреватель. После чего, с ножом в руках стал требовать отдать ему 15 000 тысяч рублей.  

Хозяин семейства понял, что помощи ждать неоткуда, так как все соседи съехали (дом был признан аварийным и жильцов расселили). Поэтому мужчина отдал налётчику все деньги. что были в наличии — 5 500 рублей. Этого агрессивному гостю оказалось недостаточно. Злоумышленник схватил за волосы супругу товарища и, приставив лезвие ножа к её шее, повторил свои требования.

Желая защитить жену, мужчина оттолкнул налётчика, а тот, в свою очередь, несколько раз ударил его ножом. После этого визитёр покинул место преступления. Позже разбойника поймали. Уголовное дело в отношении него расследовано и передано в суд.

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