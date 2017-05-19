Жителям малого села в Хакасии подарят дорогу стоимостью один миллион рублей

19.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

3 июня в Илиморово Аскизского района будут отмечать двухсотлетний юбилей своего населённого пункта.

За два столетия здесь впервые асфальтируют дорожное полотно в аале и на подъездных путях к нему. В преддверии праздника такое решение приняли на встрече члена Генерального совета Партии «Единая Россия» Алисы Боргояковой с и.о. министра транспорта и дорожного строительства Хакасии Александром Егоровым. Для поведения необходимых работ выделен один миллион рублей, сообщили в пресс-службе ХРО партии "Единая Россия".

Сегодня на место выехали специалисты «Хакасавтодора» и профильного министерства, чтобы составить смету предстоящих масштабных работ, в которые войдёт не только укладка асфальта, но и установка автобусных остановок.

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