Хакасия в лидерах по реализации «майских указов» Путина

Судя по медиарейтингу, с долгосрочной государственной экономической политикой республика справляется на пять с плюсом.

Независимая исследовательская компания в области СМИ "Медиалогия" подготовила медиарейтинг регионов России по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года. В двух списках Хакасия заняла неплохие позиции. В реализации указа в сфере экономики наша республика стала второй. на первом месте — Чечня, на втором — Мордовия.

Составители рейтинга отметили, что проблемы и достижения Хакасии стали главной темой встречи Владимира Путина с губернатором региона Виктором Зиминым. "У нас самая низкая инфляция, ниже на процент, чем среднероссийская, реальные доходы также выше, чем среднероссийские. При этом мы сохранили самые низкие цены на основные продукты в регионе в Сибирском, особенно на мясо, на рыбу. Этим гордимся, сами себя кормим. У нас очень высокая заработная плата, с учетом того, что у нас республика индустриальная: это алюминщики, это энергетики, это угольщики. Это реальные доходы наши, при этом мы имеем почти самую низкую безработицу", — рассказал президенту Виктор Зимин.

Также СМИ сообщали, что вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на Красноярском экономическом форуме провел совещания по развитию промышленности и транспортного сектора в Красноярском крае и Хакасии. На этих совещаниях был «реанимирован» проект второй очереди Хакасского алюминиевого завода (ХАЗ-2) и затронуты проблемы с вывозом из республики возрастающих объемов металла, угля и другой продукции. Глава Хакасии Виктор Зимин рассказал, что сейчас в республике действуют два завода компании «РУСАЛ» — это Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы — САЗ и ХАЗ. Новый завод — ХАЗ-2 — будет работать по современной технологии и выпускать более 500 тыс. тонн алюминия. Но главное — он станет якорным предприятием для Хакасской технологической долины, в рамках которой планируется также развивать перерабатывающее производство и производство фольги. Стоимость проекта — более 130 млрд рублей.

В другом "Топ-10" Хакасия оказалась на 6 месте. Этот рейтинг затрагивает реализацию "майских указов" в социальной сфере.

Таких результатов не добился ни один из Сибирских регионов.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







