Актер Райан Рейнольдс назвал Шнурова «любимым русским»

Канадский актёр Райан Рейнольдс, исполнивший главную роль в дилогии фильмов, посвященных супергерою вселенной Marvel Дэдпулу, назвал лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова своим «любимым русским».

14 мая Шнуров в своём Instagram опубликовал видео песни, в которой рассказал, с какой ролью в «Дэдпуле» он бы точно справился.

«Ты только что отнял у Колосса (персонаж вселенной Marvel, настоящее имя которого Пётр Николаевич Распутин. — RT) титул моего любимого русского», — написал Рейнольдс в комментарии к посту.

В свою очередь, солист «Ленинграда» заявил, что они увидятся в третьей части «Дэдпула».



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