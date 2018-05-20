Актер Райан Рейнольдс назвал Шнурова «любимым русским»

20.05.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Актер Райан Рейнольдс назвал Шнурова "любимым русским"Канадский актёр Райан Рейнольдс, исполнивший главную роль в дилогии фильмов, посвященных супергерою вселенной Marvel Дэдпулу, назвал лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова своим «любимым русским».

14 мая Шнуров в своём Instagram опубликовал видео песни, в которой рассказал, с какой ролью в «Дэдпуле» он бы точно справился.

«Ты только что отнял у Колосса (персонаж вселенной Marvel, настоящее имя которого Пётр Николаевич Распутин. — RT) титул моего любимого русского», — написал Рейнольдс в комментарии к посту.

В свою очередь, солист «Ленинграда» заявил, что они увидятся в третьей части «Дэдпула».

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