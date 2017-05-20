Быков: в полуфинале ЧМ-2017 с Канадой всё зависит от амбиций сборной России

20.05.2017 Автор: Рубрика: Спорт Отзывов нет »

Быков: в полуфинале ЧМ-2017 с Канадой всё зависит от амбиций сборной России

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил игру нашей команды на чемпионате мира по хоккею 2017 года. В полуфинале россияне встретятся со сборной Канады.

«Мне очень нравится, как команда выступает, нравится подбор игроков, и я вижу, что от матча к матчу они прибавляют. В матче с США были небольшие проблемы в позиционной обороне, но я думаю, что сейчас внесены коррективы и ребята играют более ответственно и грамотно. С Канадой будет сложнее, чем с европейскими сборными? Всё зависит от того, как соперник даёт играть, и от наших амбиций. Завтра наши навяжут канадцам свой хоккей!

Россия — Канада — это скрытый финал? Не сторонник говорить о том, что скрывается, но это будет очень хороший и интересный полуфинал. Многие бы хотели видеть финал Россия – Канада, но есть другое мнение, поэтому они сейчас встречаются на этой стадии. Полуфинал будет очень интересным, хорошие соперники. Будем болеть, надеяться", — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

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