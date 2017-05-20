ЧМ по хоккею 2017: Россия Канада — прогноз и ставки букмекеров, смотреть онлайн

ЧМ по хоккею 2017: Россия Канада — прогноз. Всего один день остался до начала борьбы в полуфинале плей-офф между четырьмя странами, прошедшими в полуфинал. Россия завтра сразиться с Канадой, а Швеция с Финляндией, ставит в известность therussiantimes.com. Вся страна болеет за нашу сборную даже не смотря на то, что прогнозы крайне не оптимистичные.

Напомним, что в четвертьфинале наша команда сражалась с Чехией и победила её со счетом 3-0. Ребята показали отличную игру, а шайбы были заброшены Дмитрием Орловым, Никитой Кучеровым и Артемием Панариным. Интереснейшая игра состоялась между финами и США. Американцы уступили им со счетом 2-0, хотя все ставили именно на них. Швейцария прогнозируемо отдала победу Швеции со счетом 3-1, а канадцы обыграли Германию со счетом 2-1.

Главный тренер страны по хоккею уже сказал, что сборная России не боится канадцев, не смотря на негативные прогнозы. Нужно отметить, что наша сборная тоже очень сильная и уступила Канаде всего два очка, сообщает t. Не смотря на это, в матче Канада-Россия все ставят на наших противников. Ставки, господа, следующие:

Победа нашей сборной – 3.14

Ничья – 4.28

Победа Канадцев – 2.11

ЧМ по хоккею 2017: Россия Канада — прогноз. Напомним, трансляция завтра будет вестись «Первым каналом». Начало запланировано на наш матч на 16-15. Нам же, россиянам, пока остается только болеть за сборную страны и верить в их победу над Канадой.

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