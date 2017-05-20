Как будет организована очередь к мощам святителя Николая Чудотворца

ГДЕ ПРОЙДЕТ ОЧЕРЕДЬ?

Организаторы полагают, что изначально очередь растянется от Храма до Крымского моста. Но при этом не будет ни второй очереди, ни приглашений для особо важных персон. Все паломники, независимо от возраста и статуса, встанут в одну шеренгу.

Исключение составят лишь тяжелые инвалиды и родители с грудными младенцами (на одного ребенка - один сопровождающий). Для них будет отдельная точка входа у 3-го Обыденного переулка (см. карту).

Такая жесткая политика принята с учетом опыта прошлых мероприятий. Как только там начинали запускать расширенный круг «льготников», выстраивалась огромная отдельная очередь. И те паломники, которые были в общей очереди, стоят там еще лишние два-три часа.

КУДА ПРИЕЗЖАТЬ?

Несмотря на то, что сам Храм находится у метро «Кропоткинская», приезжать именно на эту станцию не нужно. В первые дни поклонения - самый удобный выход - метро «Парк культуры». Оттуда можно спуститься к набережной по Крымскому или Новокрымскому проезду и встать в конец очереди, пройдя через рамку металлоискателя. Если же вдруг окажетесь на «Кропоткинской», то будьте готовы к тому, что полицейские или волонтеры развернут вас от храма в сторону Остоженке, по которой вы дойдете до «Парка культуры» и т. д.

Ковчег доставят в Москву 21 маяФото: Елена ЧИНКОВАtrue_kpru

ВАЖНО!

Вы не сможете попасть в очередь в любом месте. Запускать паломников в огороженный металлическими барьерами коридор будут лишь у Крымского моста.

КАК ВЫСТОЯТЬ?

Вся очередь будет разделена на несколько пронумерованных шлюзов. Люди группами будут переходить из одного сектора в другой. У каждого шлюза будут организованы точки с раздачей воды и горячего питания, туалеты, автобусы, где паломники смогут присесть и отдохнуть. В очереди будут дежурить волонтеры, к ним можно обращаться за помощью. Если у вас есть какое-то хроническое заболевание, позаботьтесь о таблетках, которые вы принимаете. Но ни в коем случае не предлагайте свои лекарства человеку, которому стало плохо, т.к. вы не знаете, чем болеет пострадавший и что с ним произошло.

Вдоль очереди будут дежурить несколько бригад скоройпо ходу шеренги. Если вам или кому-то рядом с вами понадобится медпомощь, скажите об этом волонтеру. Он вызовет врачей.

Если вы увидели, что кто-то в очереди начинает собирать подписи, раздавать листовки или собирать деньги на что-либо, сообщите волонтерам, которые обязаны передать информацию полиции. В данном случае, это нарушение порядка.

Тоже самое касается и профессиональных попрошаек. Если в вашем секторе появился бездомный нищий, просящий милостыню, сообщите о нем волонтерам.

Как будет организована очередь к мощам святителя Николая ЧудотворцаФото: Дмитрий ПОЛУХИНtrue_kpru

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Паломники, которые будут приезжать организованно из других епархий во главе со своим священником, также будут приглашаться в конец очереди. Никаких привилегий для таких групп не будет.

Предполагается, что Храм будет закрываться на ночь. Поэтому около пяти часов вечера организаторы будут оценивать количество паломников и давать объявления, что в этот день больше в очередь пускать не будут. Но те, кто до этого времени успел присоединиться к очереди, обязательно пройдет к мощам.

ПЕРЕКРЫТИЯ

Из-за очередей к мощам временно перекроют движение машин на некоторых участках в центре:

- в воскресенье, 21 мая, с 22.00 до 22 мая 6.00 нельзя будет проехать по Пречистенской набережной;

- с 22 мая по 13 июля для машин будет закрыта правая полоса Пречистенской набережной со стороны Москвы-реки.

ПОГОДА

В начале следующей недели будет солнечно, но прохладно. Особенно в утренние часы. 22 мая в это время в Москве будет плюс 2-4 градусов, а 23 мая - плюс 3-5. плюс три плюс пять. Днем температура поднимется до плюс 15-ти. Зато в эти дни не будет дождя. А там как Бог даст.

КСТАТИ

Мощи Святителя Николая всегда были и есть в наших храмах

Где им можно поклониться круглый год?

- Храм Святителя Николая на Трёх Горах

Адрес: метро «Баррикадная», Нововаганьковский пер., д. 9.

- Храм иконы Божией Матери «Знамение»

Адрес: метро «Речной вокзал», ул. Фестивальная, 2

- Храм Спаса Нерукотворного Образа на Сетуни

Адрес: метро «Кунцевская», ул. Рябиновая, 18

- Храм Архангела Михаила в Тропареве

Адрес: метро «Юго-Западная», просп. Вернадского, 90

- Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Адрес: метро «Новоясеневская», Новоясеневский пр-т., д.42

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А вы в чудеса верите?

Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист РСФСР:

- Я не верю. Но к религиям отношусь с уважением. Наш народ всегда стремился к добру и милосердию.

Валерий СПИРИДОНОВ, первый человек, согласившийся на пересадку головы:

- Все возможно лишь тогда, когда человек что-то делает сам... В моей жизни не было ничего чудесного.

Эдита ПЬЕХА, певица:

- В детстве верила, сейчас нет. Я выросла среди бомбежек и смертей. Вера в сказки ушла в четыре года, когда умер папа. Я сказала маме, что больше меня никто не сможет защитить. Выросла сильной. Сейчас для меня что-то хорошее в жизни - уже чудо.

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:

- Конечно, верю. Ведь я как-то встретил свою вторую половину, с которой счастлив.

Алена СВИРИДОВА, певица:

- Обычно привезение мощей и святынь происходит прямо у меня под домом. Сама я не пойду. И не ходила, когда привозили пояс Богородицы. Я придерживаюсь послания «На Бога надейся, а сам не плошай».

Руслан ШАНГА, иллюзионист:

- Один раз я плавал в море и волны меня унесли далеко от берега. Я стал тонуть, но меня подобрали люди, которые отдыхали неподалеку на катере. Они меня случайно увидели.

Вероника ОГУРЦОВА, продавец, Нижегородская область:

- Ни в какие чудеса я не верила, пока на нашем озере Святое в 2007 году образ Богородицы не проявился. Точь-в-точь как «Сикстинская мадонна». Паломников к нам тогда навалило - годовую выручку разом в магазине сделали.

Михаил КОНЕВСКИЙ, врач «Скорой»:

- Для меня чудо - когда мы успеваем довезти больного до реанимации и его вытаскивают с того света.

Николай КУРНЯВКО, священник, Челябинск:

- У моей знакомой обнаружили рак третьей степени. Продала квартиру, купила рядом с монастырем домик, стала ходить на службы, приносила покаяние. И через месяц выздоровела!

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