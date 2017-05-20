В аварии на Ярославском шоссе 18 мая 2017 погибло двое человек
Два человека погибли при столкновении грузовика и двух легковых машин на Ярославском шоссе в Подмосковье, отметил wordyou.ru. Об этом сообщили очевидцы.
Авария на Ярославском шоссе 18 мая 2017 причина
Два человека погибли в результате аварии с участием большегруза и двух легковых автомобилей, которая произошла на 23 км Ярославского шоссе в районе села Тарасовка. Об этом сообщили http://www.vesti.ru.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, инцидент произошел на 23 километре Ярославского шоссе. Транспортные средства столкнулись при движении в сторону Москвы.
«На 23 км Ярославского шоссе, в направлении движения в сторону Москвы, произошло столкновение трех транспортных единиц: фуры и двух легковых автомоблией — Opel и Mitsubishi. В результате два человека погибли», — уточнил собеседник агентства.
Авария на Ярославском шоссе сейчас 18 05 2017 фото
По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Как уточнил один из пользователей, «от двух машин почти ничего не осталось». У одного из автомобилей практически полностью снесло перед.
Другой очевидец утверждает, что водитель Opel ехал со скоростью 150−160 километров в час и врезался в припаркованный КамАз.
На место ЧП выезжали машины скорой помощи, полиции и пожарные расчеты.
Переднюю часть машины буквально вмяло в грузовик, пишет w. Автомобиль сильно пострадал, а водитель скончался на месте.
Авария вызвала серьезное затруднение движения на Ярославском шоссе.
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