В аварии на Ярославском шоссе 18 мая 2017 погибло двое человек

Два человека погибли при столкновении грузовика и двух легковых машин на Ярославском шоссе в Подмосковье, отметил wordyou.ru. Об этом сообщили очевидцы.

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Два человека погибли в результате аварии с участием большегруза и двух легковых автомобилей, которая произошла на 23 км Ярославского шоссе в районе села Тарасовка. Об этом сообщили http://www.vesti.ru.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, инцидент произошел на 23 километре Ярославского шоссе. Транспортные средства столкнулись при движении в сторону Москвы.

«На 23 км Ярославского шоссе, в направлении движения в сторону Москвы, произошло столкновение трех транспортных единиц: фуры и двух легковых автомоблией — Opel и Mitsubishi. В результате два человека погибли», — уточнил собеседник агентства.

Авария на Ярославском шоссе сейчас 18 05 2017 фото

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Как уточнил один из пользователей, «от двух машин почти ничего не осталось». У одного из автомобилей практически полностью снесло перед.

Другой очевидец утверждает, что водитель Opel ехал со скоростью 150−160 километров в час и врезался в припаркованный КамАз.

На место ЧП выезжали машины скорой помощи, полиции и пожарные расчеты.

Переднюю часть машины буквально вмяло в грузовик, пишет w. Автомобиль сильно пострадал, а водитель скончался на месте.

Авария вызвала серьезное затруднение движения на Ярославском шоссе.

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