В Петергофе пройдет торжественное открытие фонтанов

20.05.2017 Автор: Рубрика: Новости России Отзывов нет »

В Петергофе пройдет торжественное открытие фонтанов

20 мая на Большом каскаде Нижнего парка музея-заповедника «Петергоф» открытие летнего сезона ознаменует традиционный Весенний праздник фонтанов. Начало праздника запланировано на 14:00.

Большой каскад в Петергофе. Фотография: russia.travel

В этом году посетителей парка ждет яркое театрализованное представление «Путешествие в страну Дон Кихота» с танцами в ритме фламенко, корридой, героями, ожившими с картин испанских художников, а также Доном Кихотом, сражающимся с ветряными мельницами. После представления будут запущены фонтаны.

Завершится церемония красочным фейерверком в цветах испанского флага, став финальным событием перекрестного Года туризма России и Испании.

Торжественный запуск фонтанов каждый год собирает множество туристов из разных городов и стран. Понаблюдать за праздником можно будет и в прямом эфире на сайте музея-заповедника.

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