В Петергофе пройдет торжественное открытие фонтанов
20 мая на Большом каскаде Нижнего парка музея-заповедника «Петергоф» открытие летнего сезона ознаменует традиционный Весенний праздник фонтанов. Начало праздника запланировано на 14:00.
Большой каскад в Петергофе. Фотография: russia.travel
В этом году посетителей парка ждет яркое театрализованное представление «Путешествие в страну Дон Кихота» с танцами в ритме фламенко, корридой, героями, ожившими с картин испанских художников, а также Доном Кихотом, сражающимся с ветряными мельницами. После представления будут запущены фонтаны.
Завершится церемония красочным фейерверком в цветах испанского флага, став финальным событием перекрестного Года туризма России и Испании.
Торжественный запуск фонтанов каждый год собирает множество туристов из разных городов и стран. Понаблюдать за праздником можно будет и в прямом эфире на сайте музея-заповедника.
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