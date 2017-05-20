В Томске угрожают комсомолке, выступающей против строительства часовни

«Дверь моей квартиры обклеили листовками с угрозами 12 мая. На них было написано, например, что раз я против строительства часовни, то кто-то против меня. За день до этого мне писали «ВКонтакте», что испортят мою жизнь, а на следующий день, примерно в 8.00 я вышла из квартиры и увидела эти листовки на двери, — рассказала Валерия Зайкова ТВ2. — Я не думаю, что это делали взрослые люди. В сообщениях были ошибки, а сам поступок для взрослого адекватного человека странный».

Девушка написала заявление в полицию. Сейчас правоохранительные органы опрашивают соседей, однако те, как говорит Валерия, ничего не видели. Ситуацию осложняет то, что в подъезде нет камер.

«Я думала о том, как они могли узнать мой адрес. Так как я член Молодежного парламента, член партии, то я заполняла множество анкет. У меня много знакомых, которые знают, где я живу. А возможно, что они просто проследили за мной. Я сейчас живу одна. Немного страшно от всего, что происходит», — отмечает Валерия Зайкова.

Как сообщается на сайте регионального отделения КПРФ, девушка призывает высказывать мнение о строительстве часовни открыто и в рамках закона, а не клеить анонимки на двери людей.