В Томске угрожают комсомолке, выступающей против строительства часовни
Неизвестные обклеили дверь квартиры лидера томского отделения ЛКСМ Валерии Зайковой. Ранее девушка была одним из организаторов пикета против строительства часовни на Новособорной площади.
«Дверь моей квартиры обклеили листовками с угрозами 12 мая. На них было написано, например, что раз я против строительства часовни, то кто-то против меня. За день до этого мне писали «ВКонтакте», что испортят мою жизнь, а на следующий день, примерно в 8.00 я вышла из квартиры и увидела эти листовки на двери, — рассказала Валерия Зайкова ТВ2. — Я не думаю, что это делали взрослые люди. В сообщениях были ошибки, а сам поступок для взрослого адекватного человека странный».
Девушка написала заявление в полицию. Сейчас правоохранительные органы опрашивают соседей, однако те, как говорит Валерия, ничего не видели. Ситуацию осложняет то, что в подъезде нет камер.
«Я думала о том, как они могли узнать мой адрес. Так как я член Молодежного парламента, член партии, то я заполняла множество анкет. У меня много знакомых, которые знают, где я живу. А возможно, что они просто проследили за мной. Я сейчас живу одна. Немного страшно от всего, что происходит», — отмечает Валерия Зайкова.
Как сообщается на сайте регионального отделения КПРФ, девушка призывает высказывать мнение о строительстве часовни открыто и в рамках закона, а не клеить анонимки на двери людей.
Напомним, часовню на площади Новособорной предлагается возвести в память о кафедральном соборе, освященном в 1900 году в честь Святой Троицы. В 1991 году на этом месте был установлен закладной камень. В апреле 2017 года депутаты думы Томска приняли решение изменить границы особо охраняемой природной территории на площади Новособорной для строительства часовни размерами 7х7 м. Финансирование строительных работ готов взять на себя инвестор.
В городе уже почти месяц идут горячие споры о том, нужна часовня или нет. В интернете петицию против строительства часовни подписали более трех тысяч человек, петицию за строительство — больше семисот. Томское отделение КПРФ 3 мая организовало пикет против строительства объекта, в ходе которого петицию на бумаге против строительства подписали более 500 человек.
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