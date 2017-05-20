Вадим Чернобров умер причина смерти, биография, личная жизни, экспедиции и открытия

Самый известный уфолог страны Вадим Чернобров скончался в результате продолжительной болезни, сообщил в социальных сетях его сын.

Вадим Чернобров умер причина смерти

Координатор проекта «Космопоиск» Вадим Чернобров, самый известный в Российской Федерации уфолог, скончался в возрасте 51 года сегодня ночью в итоге длительной тяжелой болезни, сообщает http://www, об этом пишет therussiantimes.com.mk.ru. На базе МАИ велись исследования НЛО, тогда и у Вадима Александровича и появилась идея основания организации «Космопоиск» с целью изучения аномальных явлений и феномена НЛО. Об этом проинформировал его сын Андрей Чернобров. Он являлся координатором проекта «Космопоиск», основанном 37 лет назад, информирует therussiantimes.com. Экспедиция была запланирована и на этот 2017-й год. Вадим Чернобров был непрерывным экспертом «КН».

«Около 3:30 в Москве на 52-м году жизни после тяжелой болезни скончался руководитель и идейный вдохновитель «Космопоиска» Вадим Чернобров», — сказано в сообщении.

Волгоградцам он был хорошо известен тем, что постоянно проводил исследования в аномальной зоне Жирновского района региона под названием Медведицкая гряда. Там, по словам местных жителей и по результатам многочисленных наблюдений, неоднократно проявляли активность инопланетные цивилизации.

Чернобров с членами «Космопоиска» каждый год ездил на Кубань исследовать загадочные круги на полях, сам часто бывал в разных аномальных местах.

Вадим Чернобров уфолог биография Википедия

Вадим Чернобров родился в 1965 году, в Волгоградской области, в небольшом гарнизоне базы ВВС. Учился в Московском Авиационном Институте (МАИ), на Аэрокосмическом факультете, кафедра — космические системы и ракетостроение, специальность — аэрокосмический инженер.

Во время учёбы основал проект, изучающий аномальные явления, в том числе НЛО. В 1980 г. основал студенческую группу, которая позднее переросла в организацию Космопоиск. Группа начала свою исследовательскую деятельность с походов по центральным областям России, позднее проводились экспедиции по всему СССР и по зарубежью.

Вадим Чернобров, являясь лидером объединения «Космопоиск» занимается исследованиями малоизученных явлений в таких сферах как уфология, аномалистика и криптобиология.

В своих книгах («Тайны времени», «Машина времени» и др.) Чернобров утверждает, что вместе со специалистами Космопоиска давно построил прототип машины времени и, несмотря на скудное финансирование, проводит эксперименты по её воздействию на окружающую среду.

Вадим Чернобров видео 2017

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