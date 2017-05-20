Большой пруд в Преображенском парке Абакана украсили цветами и фонариками

Сделали это многочисленные участники фестиваля водных фонариков. Он состоялся накануне и порадовал сотни абаканцев и гостей города.

В столице Хакасии состоялся романтический вечер, в котором участвовали сотни абаканцев и гостей города. Фестиваль фонариков проходит у большого пруда в Преображенском парке второй раз. Простое по своей сути мероприятие полюбилось жителям. Всё, что нужно сделать, это запустить фонарик понравившейся формы на воду и загадать желание, а потом, любоваться происходящим.

Тем, кто решил красивые свечки не запускать, тоже было чем заняться. В беседке у пруда выступали музыканты саксофонистка и скрипачка. Они создали романтическую атмосферу. Но были и неожиданные выступления. Например, чтобы участники не замёрзли и потанцевали, девушка с саксофоном исполнила популярную и известную композицию корейского исполнителя Psy «Gangnam Style», узнали её и взрослые и дети. поэтому на площадке у беседки развернулись весёлые танцы.

Фестиваль семейный, на него пришли представители всех возрастов. И все они с удовольствием участвовали в небольшом флешмобе все присутствующие одновременно включили подсветку своих сотовых телефонов.

Участники отметили, что были некие проблемы со звуком, ведущую не всегда было слышно. и ещё один минус, который отметили гости — было непонятно. когда же запускать всё-таки фонарики. Но эти недочёты на общем настроении никак не отразились. Ведь люди уже устали ждать лета и тёплых событий, а тут такой красивый и романтический фестиваль. К слову, сегодня в 21:00 он повторится на прежнем месте.

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