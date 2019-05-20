Бузова поведала о разочаровании в очередном мужчине



Российская поп-исполнительница Ольга Бузова призналась, что снова разочаровалась в мужчинах.

Такое заявление она сделала в одном из постов на своей странице в Instagram.

«Жизнь так быстро летит... и глупо просто жить ожиданиями и обещаниями. Каждый раз говорю себе это и наступаю на одни и те же грабли», — написала она. Бузова признала, что она, как и многие девушки, «любит ушами», но без поступков слова перестают что-либо значить. «Как перестать впускать в свою жизнь пиз..болов и .удаков?» — поинтересовалась она у подписчиков. О ком именно она написала, Бузова не уточнила.

В комментариях ее поддержали, посоветовали относиться ко всему проще и не расстраиваться.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







