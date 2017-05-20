Грузовик с углём перевернулся на трассе в Хакасии

Авария произошла 15 мая на автодороге "Абакан - Саяногорск", однако фотография с места происшествия появилась в соцсетях сегодня.

Свидетели ДТП, выложившие фотографию в соцсеть не уточняют, что стало причиной опрокидывания МАЗа. В сводку происшествий большегруз-перевёртыш не попал, видимо, пострадавших в аварии не было. Грузовик лёг на бок на разделительной полосе дороги. Уголь, который высыпался из прицепа, разлетелся по одной из полос проезжей части. Вторая полоса оставалась открытой для движения автомобилей.

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