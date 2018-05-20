Лариса Лужина восстанавливается после серьезной операции на сердце

Актриса находится на реабилитации. У Ларисы Лужиной была аритмия, а также образовался тромб. Врачам удалось исправить ситуацию. Теперь звезда должна восстановить здоровье.

Некоторое время назад Лариса Лужина перенесла операцию на сердце. В течение нескольких месяцев она жаловалась на проблемы с дыханием. Она благодарит врачей из военного госпиталя, которые провели хирургическое вмешательство. Около четырех часов Лужина находилась на искусственном дыхании.

«Операция была тяжелая. У меня мерцательная аритмия, и в предсердии образовался тромб. Пришлось от него избавляться. Во время операции удалили и кусочек сердца, так что у меня его еще меньше стало», - объяснила звезда.

Фонд, который помогает артистам, выделили Лужиной средства на реабилитацию. «В госпиталях за мной следят: делают анализы, ставят капельницы, проводят лечебную гимнастику», - отметила актриса.

Лужина была четыре раза замужем, но все ее браки были неудачными. Теперь звезда картин «На семи ветрах», «Штрафной удар», «Вертикаль» страдает от одиночества.

«Приезжаю с радостью в свою квартиру. Бывает, что иногда стакан воды некому подать. Особенно вот когда плохо с сердцем. Боишься, не дай бог, хуже станет и не успеешь до телефона дотянуться. Мужчины, как правило, начинают смотреть на молодых. Кого я могу найти? Я же содержать никого не смогу – мне, дай бог, внуков вырастить», - поделилась Лариса.

У Лужиной есть внуки, которые родились в браке ее сына Павла Шувалова. Артистка старается помочь им деньгами, что весьма трудно.

«Старший учится на платном отделении факультета глобальных процессов. А вы сами знаете, что обучение стоит больших денег. Мы платим 360 тысяч рублей в год. К счастью, он учится на одни пятерки, все экзамены сдает сам. Дай бог, чтобы и дальше так продолжалось. Несмотря на хорошую успеваемость, на бюджет его вряд ли переведут. Потому что там мест очень мало. Младший внук пошел в первый класс, а средний – Матвей – в девятый. Он, кстати, взял мою фамилию. Так получилось, что он родился Шуваловым. Но так как на мне заканчивается род, в 14 лет, получая паспорт, решил меня порадовать. Теперь он Лужин-Шувалов. К сожалению, с внуками вижусь не так часто. Но стараюсь в театр сводить или взять с собой в поездку», - делится Лужина.

Однако этим летом звезде кино, вероятно, удастся провести время с внуками. Как сообщила Лужина в интервью «Собеседнику», она мечтает поехать с ними в Болгарию.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







