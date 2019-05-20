Лазарев уверен, что не подвел РФ

20.05.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Лазарев уверен, что не подвел РФ
Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале конкурса Евровидение-2019 и уверен, что РФ не подвел и продемонстрировал достойный результат.

«Я очень доволен своим выступлением в финале. По мнению моей команды, это было самое сильное выступление из всех за время присутствия здесь на Евровидении», — подчеркнул Лазарев.

При этом артист рассказал, что страшно волновался перед выступлением, а также у него накопилась усталость.

Поп-музыкант также указал на то, что многочисленные репетиции сильно выматывают, отметив, что в течение двух недель он практически не отдыхал.

«Отдыха не было с полуфинала вообще, конечно, я уже еле говорю. То, что я сегодня эти ноты спел — это какое-то чудо. Я доволен, я счастлив, что результат не понизил», — резюмировал он.

Ранее Лазарев заявил, что достойно выступил на Евровидении и не подвел страну.

Финал популярного конкурса прошел в субботу в израильском Тель-Авиве, за хрустальную награду боролись представители 26 стран. Отечественный музыкант представил на высоком уровне свой номер с песней Scream, и занял третье место, лидером стал представитель Нидерландов.

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