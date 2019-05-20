Мэттью Макконахи получил диплом через тридцать лет после окончания школы



Голливудский актёр Мэттью Макконахи получил свой диплом о среднем образовании через тридцать после окончания школы.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что ему выдали диплом, когда он пришёл в родную среднюю школу, чтобы выступить перед выпускниками.

Представительница образовательного учреждения уточнила, что выпускники, как правило, получают фактические дипломы через некоторое время после церемонии выдачи документов. Макконахи же, по её словам, так и не получил его в своё время.

В декабре 2018 года Макконахи возглавил рейтинг самых неприбыльных голливудских актёров по версии Forbes.



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